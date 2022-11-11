Малиновый крем для эклеров

Время эклеров продолжается. Попробуем свежий рецепт?

Кое-что интересное про эклеры:

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Предлагаю вам попробовать интересную, легкую и очень ягодную версию начинки для эклеров – на основе малинового пюре.

Рецепт малинового крема для эклеров от Сергея Рулева

Пюре малины – 265 г

Яйцо – 100 г

Сахар 100 г

Желатиновая масса – 66 г

Масло сливочное – 35 г

Сливки взбитые 33% жирности – 165 г

Малиновое пюре смешать с яйцом и сахаром, перемешивая нагреть до 820. Потом добавить желатиновую массу, охладить до 400, добавить сливочное масло, пробить блендером.

Охладить и осторожно перемешать со взбитыми сливками. После стабилизации перемешать миксером с насадкой «лопатка».

Этот крем идеально подходит для начинения эклеров. Он довольно кремообразный, воздушный, плотноватый.

Для декора капкейков и тортов не подойдет.